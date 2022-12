Árbitro y militar de pura sangre

MOMENTOS 18 NOVIEMBRE

Durante la emisión de nuestro último programa hemos descubierto a qué se dedica el gaditano Manuel, del equipo ‘Adobitos’. Según ha comentado, estudia oposiciones para militar y durante el fin de semana se dedica a arbitrar partidos de fútbol. Y a la pregunta de Juanra, Manuel ha confesado que ambas ocupaciones le vienen “por la sangre”: la de su padre (militar) y su tío (árbitro). Su equipo se ha presentado interpretando una curiosa versión de ‘Los pajaritos’, pero las ‘Beatleillas’ han ido a lo suyo, ganando otro programa y quedándose a dos bombas del bote por no saber quién fue el autor de la canción ‘La Ramona’. Y no, no es Fernando Esteso…