Las aficiones de Jesús

De miedo nos lo hemos pasado (y nunca mejor dicho) en nuestro último programa con el concursante Jesús (del equipo leridano ‘Caracol Vaning’) cuando ha explicado sus trabajos y aficiones: “soy enterrador. Nunca me falta trabajo”. Risas del público. “Y me gusta la fotografía”. Y la pregunta pertinente de Juanra: “¿combinas las dos aficiones?” Pero parece ser que no. ¿Y las ‘Bealteillas’? Pues siguen on fire, marcándose un nuevo pleno en una pregunta sobre historia y acumulando un premio de 105.400 €