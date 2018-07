La tierna amistad entre el perro Raven y el gato Woodhouse que te conmoverá

EL AMOR NO TIENE LÍMITES

El amor está en el aire, en la red y también en los animales. Llevarse como perros y gatos no es sinónimo de llevarse mal, y si no que se lo digan a Raven y Woodhouse. Raven es un cachorro de husky y Woodhouse un precioso gato de refugio, en cuanto se conocieron lo suyo fue amistad a primera vista. Los dueños de Raven llevaron consigo a su mascota a la hora de elegir el nuevo inquilino de la casa, es más, fue el propio can el que decidió entre los gatos que había en la protectora que quería compartir espacio con Woodhouse. Desde entonces no se separan y protagonizan tiernas imágenes de cariño en las redes sociales.