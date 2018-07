La muestra de amor de un niño de cinco años con leucemia a su enfermera

El tratamiento con quimioterapia ha sido muy duro para él pero que su enfermera favorita Sarah Richards le ha ayudado a que sea mucho más fácil.

“Ella es la enfermera que cuidó de nosotros en nuestros primeros días en el hospital”, explico el padre de Gideon en una entrevista con BuzzFeed en la que añadía que “la enfermera que te enseña cómo mantener a tu hijo con vida se convierte en una persona muy importante”, añade agradecido.

Así fue la petición de matrimonio | antena3.com

La enfermera también es conocida en el centro por ser una gran bailarina. “Hace bailes en el hall y bailes con otros pacientes, enfermeras y padres” asegura el padre. “Siempre se preocupa por Gideon aunque no le toque cuidarlo, siempre le mima”, afirma por su parte su madre.

Un día el pequeño le preguntó a Sarah si estaba casada y ella respondió que no, pero que no tendría inconveniente en casarse con él si le pedía. Fue entonces cuando Gideon no dudó un segundo en pedírselo. La enfermera respondió no pudo negarse y respondió que “Por supuesto, serás mi marido de hospital”, ante los aplausos de sus compañeros del centro cuando presenciaron la escena.