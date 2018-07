Pablo Iglesias: "González y Aznar son como drogadictos que necesitan tener presencia pública"

Cuando piensa en formar parte del hemiciclo del Congreso, el secretario general de Podemos no se muestra especialmente entusiasmado: "Hay una cosa que todavía no he conseguido entender. No entiendo qué es lo que les pone tanto. No entiendo que haya gente a la que esto le erotice y que le ponga. Esto está lleno de sacrificios. Algunos políticos tienen una relación con la política como cocainómanos".

En cuanto a su propio futuro, Pablo Iglesias asegura que no se imagina dentro de ocho años presentándose de nuevo a las elecciones. Se ve manteniéndose "durante dos legislaturas y ojalá que ni eso". El secretario general de Podemos añade: "En el momento en el que políticamente entendamos que lo lógico es que yo de un paso al lado te aseguro que yo voy a ser muy feliz".