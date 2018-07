AGATHA HABLA SOBRE EL POLÉMICO VÍDEO DE PEDRO J

Risto Mejide no ha dudado en preguntar a Agatha por el famoso vídeo de su marido. Para la diseñadora "es una putada que le hicieron", de la que confiesa saber la autoría. El expresidente Felipe González y Juan Luis Cebrián, director del diario 'El País' en ese momento, se sitúan como los responsables de la grabación. "Estoy convencidísima", sostiene. Ruiz de la Prada admite que no sólo lo llevó bien, sino que además lo aprovechó. "A mí me vino muy bien a la larga. Se acojonó tanto que ya se ha portado mucho mejor", asegura.