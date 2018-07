Risto Mejide: "Creo que mi hijo Julio va a ser lo mejor que he hecho en mi vida"

EL PRESENTADOR DE 'AL RINCÓN DE PENSAR' HABLA DE SU PATERNIDAD

Risto Mejide habla sobre su paternidad y confiesa que ahora vive las cosas de forma diferente, con menos miedo. "Desde que está Julio pienso que ya he dejado algo muy bonito en el mundo, ya me da más igual". Además, el presentador de 'Al rincón de pensar' habla de la madre de su hijo. "Ruth y yo no hemos funcionado como pareja, pero es la mejor madre para Julio", reconoce.