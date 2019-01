Lunes 7 a las 18:45h

Este lunes, '¡Ahora Caigo!' Especial 'La Voz', hará un homenaje al tan esperado programa que se estrena en Antena 3. Arturo Valls comenzará cantando a los fowellers la canción "Fly me to the moon" de Frakn Sinatra. ¡No te pierdas este lunes '¡Ahora Caigo!' a las 18:45h! ¿Se darán la vuelta nuestros fowellers?