Arturo Valls agradece los piropos del público

El presentador de 'Ahora caigo' es recibido en el plató con gritos de guapo... a los que Arturo Valls tiene que responder con un agradecimiento: "Gracias por esos piropos". Y comenta que lo entiende porque cuenta, "Dios me dio a elegir entre un cuerpo de escándalo y una memoria prodigiosa y ahora no me acuerdo muy bien de lo que elegí".