La concursante escritora y saxofonista lo pierde todo por el fútbol en 'Ahora caigo'

MEJORES MOMENTOS I 27 DE FEBRERO

Susana es de León pero viene de un pueblo de Valencia. Susana es escritora y escribe cuentos para todos. Quiere el dinero para un libro de cuentos para adultos que quiere editar pero Sergio, su último duelista, le ha hecho caer por la trampilla. Susana no tenía comodines y no ha podido ante su último duelista Sergio al no saber que José Manuel Pinto, miembro de la plantilla del Barcelona, es dueño de una discográfica. Sergio al descubrir su parquímetro ha visto que sólo se llevó un euro.