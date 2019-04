ESPECIAL AHORA CAIGO SOLIDARIO

Estamos en plena semana solidaria recaudando dinero para Aldeas Infantiles SOS. En 'Ahora Caigo' el jurado de 'Tu Cara Me Suena' Ángel LLàcer participa como jugador central, sin embargo no ha podido con su rival y finalmente ha acabado cayendo. No obstante se han conseguido 1.000€ para esta campaña.