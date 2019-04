'Ahora Caigo' se sumerge bajo el mar

EL MARTES 14 DE JULIO A LAS 18.45H.

Este martes a las 18.45h. no te pierdas un nuevo especial de 'Ahora Caigo'. En esta ocasión los concursantes, y cómo no, el presentador, se convertirán en seres marinos y se sumergerán bajo el mar. Sirenas, cangrejos, medusas y submarinistas no sólo tendrán que aguantar los chistes de Arturo, sino también la respiración si no quieren salir a la superficie. La diversión está asegurada. ¿Buceas con nosotros?