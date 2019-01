MEJORES MOMENTOS 21 DE ENERO

Arturo Valls pasa lista para comprobar que no falta nadie... ¡pero se da cuenta de que Perri no está! La mascota de '¡Ahora caigo!' quedó mal aparcada en el programa anterior y una grúa se la ha llevado al depósito, así que Arturo va a tener que acudir a su rescate. No te pierdas este divertido inicio del progama.