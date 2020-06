La reacción de Arturo Valls al escuchar el mensaje personal de su madre en ‘¡Ahora caigo!’

Un día después de que Arturo Valls lanzara su flecha ‘hiriendo’ a su padre, ha sido su madre la que ha protagonizado otra de las muletillas de ‘¡Ahora caigo!’. Ha expresado la decepción cuando la concursante central ha sacado la moneda del euro.

No obstante, la madre de Arturo no se ha quedado ahí, sino que también le ha mandado un mensaje personal a su hijo. Seguro que todos hemos escuchado eso mismo de nuestra madre, ¡pero no ante tantas personas!

¿Y cómo fue esa aparición estelar de su padre el día anterior? ¡También consiguió emocionarle!