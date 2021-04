Una concursante dedica ‘I will always love you’ a su marido en ‘¡Ahora caigo!’

Elena, la siguiente oponente de Borja, se ha presentado en ‘¡Ahora caigo!’ como una fan de las series y los karaokes. Por ello, antes de comenzar el duelo, le ha pedido a Arturo cantar algo de Whitney Houston.

El presentador no se ha resistido a descubrir si canta tan bien como para elegir una canción de esta reina del soul. Elena le ha dedicado a su marido la famosa y romántica ‘I will always love you’.

¡Qué voz! ¡No te pierdas cómo canta en el video!

Además, Borja ha impuesto autoridad especialmente en este programa porque ha aparecido vestido... ¡de legionario romano! Arturo le ha concedido uno de sus sueños: disfrazarse como si fuera a participar en uno de los especiales de '¡Ahora caigo!'.