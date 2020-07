Arturo Valls, incrédulo con una concursante que no conoce una de las canciones más legendarias del rock

La trampilla se ha abierto para Tati en ‘¡Ahora caigo!’ por no saberse una canción. Ha ocurrido no durante la prueba de la ‘Palabra gallina’, sino en un ‘Adivina’. Por lo tanto, no se trata de que ni supiera la letra, sino que realmente desconocía la existencia de este tema. Y es llamativo porque se trata de uno de los mayores éxitos de Queen.

Arturo Valls se ha quedado boquiabierto cuando ha descubierto que, efectivamente, tras todas las pistas la concursante no sabía de qué legendaria canción de rock se trataba. ¡Momentazo!