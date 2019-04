Flo pierde la virginidad en 'Ahora caigo'

MEJORES MOMENTOS I 13 DE ABRIL

Florentino Fernández se presenta como krispín Klanders y viene de Chikitistán. El duelo es entre Alexis y Flo y dura poco, tanto que no responde ni a la primera pregunta y era tan sencilla... Adjetivo muy casto que acompaña a un buen aceite de oliva... Virgen. Pues Flo no lo supo... Miki desde el pozo del programa le llama: "Florentino, ven conmigo". Miki se ríe de Flo y le dice: "Ya no soy el único tonto".