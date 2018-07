Las coreografías de la semana que viene

Virginia y Manuel les toca en suerte bailar 'I feel good' James Brown, todo un clásico que para estar a la altura deberán trabajar de lo lindo. Seguro que esta pareja nos sorprende con su interpretación

Mayte y Santiago Cañizares tiene ante sí todo un temazo 'It´s Raining men' de Weather Girls, veremos si están a la altura de lo que se espera de ellos

Una canción de lo más romántica y que llega al corazón, ‘El corazón partío’ de Alejandro Sanz les ha tocado a Verónica y Juanjo Ballesta.

Eva y Óscar bailarán a ritmo de Jerry Lee Lewis con el mítico tema 'Great balls of fire'. Todo un compromiso para esta simpática pareja que deberá mover las caderas pero a base de bien. Tienen toda una semana para prepararse.

Soraya y Miguel Ángel tendrán una canción preciosa para bailar y seguro que esta semana disfrutan de lo lindo preparándola. 'Let her go' de Passenger'

‘Superman’ de Miguel Bosé no podía faltar en un programa de baile y veremos a David haciendo de Miguel Bosé, ¿estará a la altura?

Otro temazo que hemos bailado hasta la saciedad, ‘Faith’ de Geroge Michael. El Monaguillo tendrá que apretar esta semana si no quiere defraudar a sus fans. Un reto muy complicado por delante

Por último a Pastora y Juan Ribó les ha tocado en suerte 'Candy' de Robbie Williams. Como veis, una semana llena de ritmo que deberán preparar muy bien para estar a la altura de los temas que les han tocado en suerte. Veremos cómo transcurre la semana