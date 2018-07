Vuelven los vampiros con el estreno de 'The Strain'

El primer adelanto de la nueva serie de FX, 'The Strain', es un video viral que se estrenó durante el bloque publicitario del último capítulo de 'The Walking Dead'. El clip, de apenas medio minuto de duración y sin ningún rótulo o intro que identifique la serie, nos muestra una misteriosa invasión de ratas en plena ciudad grabada con un teléfono móvil.



'The Strain' -o 'Nocturna', nombre con el que fue publicado en España-, es la primera novela de vampiros de 'La Trilogía de la Oscuridad', coescrita por Guillermo del Toro y Chuck Hogan, que se completa con las obras 'The Fall' y 'The Night Eternal'.



El propio Guillermo del Toro dirigirá el capítulo piloto, cuyo guión es otra de los dos autores de libro, de la serie que también contará con Carlton Cuse, uno de los guionistas de 'Perdidos', como showrunner.



La ficción estará protagonizada por Corey Stoll ('House of Cards'), quien dará vida al Dr. Ephraim Goodweather. Stoll se une así a un amplio reparto en el que participan Mia Maestro ('Alias'), Sean Astin ('El señor de los anillos'), Kevin Durand ('Perdidos'), Richard Sammel ('Malditos Bastardos') y Robert Maillet ('Sherlock Holmes'), entre otros.