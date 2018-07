Los protagonistas de 'Once Upon A Time', a bordo del barco de Hook

UPFRONTS 2013

'Once Upon A Time' vuelve a la cadena ABC con el estreno de la tercera temporada el próximo domingo 29 de septiembre. La cadena ha lanzado las imágenes promocionales del primer episodio, titulado "The Heart of the Truest Believer", donde se ve el set de rodaje con los protagonistas en el barco de Hook. Además, en una de las imágenes podemos ver a Robin Hood, interpretado por Sean Maguire.