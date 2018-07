Un promo con mucho músculo para la nueva temporada de 'Arrow'

En total son cuatro los pósters que ha sacado The CW para continuar la promo de la segunda temporada de 'Arrow'. El estreno de esta nueva tanda de capítulos llegará el 9 de octubre a la cadena estadounidense.



Mientras se estrena la ficción, el canal ha decidido alegrar la vista de las seguidoras y seguidores mostrando a sus cuatro actores principales en todo su musculoso potencial.



Los personajes femeninos de 'Arrow' no tienen cabida en estos nuevos carteles que salen a la luz en TV Line para promocionar lanueva entrega de la serie. En ellos se puede ver a Stephen Amell, el protagonista y además a David Ramsey (Diggle), Colton Haynes (Roy) y Manu Bennett (Slade Wilson) y todos ellos no solo con pose o actitud algo desafiante sino que además aparecen sin camiseta.