Peter Pan protagoniza la nueva promo de 'Once upon a time'

Vuelve 'Once upon a time' a la cadena estaounidense ABC. La tercera temporada nos trasladará al País de Nunca Jamás y tendrá nuevos personajes muy esperados como Ariel ('La Sirenita') o Peter Pan. Además, se prevé un crossover con el spin-off 'Once Upon a Time in Wonderland'.



Una trepidante tercera temporada que podremos disfrutar la próxima temporada, todos los domingos en ABC, desde el 29 de septiembre, a las 20:00 horas.