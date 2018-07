'Inhumans' y 'For the People', las apuestas de ABC en los UpFronts

La cadena ABC no arriesga mucho en la presentación de los UpFronts de la próxima temporada. La network ha confirmado la renovación de sus grandes éxitos, como 'Anatomía de Grey' (que llegará a la 14ª temporada) o 'Black-ish', y series que ha estrenado este año y que han ido bien, como 'Designated Survivor' o 'Spechless'.

Entre las novedades que veremos en la parrilla de ABC la próxima temporada destaca 'Marvel's Inhumans', una nueva serie que trae el mundo de Marvel a la pequeña pantalla. Destaca por su reparto protagonista, encabezado por Iwan Rheon ('Juego de Tronos') y Anson Mount ('Hell on Wheels').

De nuevo, ABC confía en Shonda Rhimes para su próxima temporada. Será con la serie 'For the People', que seguirá a un grupo de abogados que trabajan tanto para la defensa como para la Fiscalía.

Otros estrenos que veremos en ABC es la serie 'The Crossing', una serie apocalíptica donde los refugiados de un país devastado por la guerra buscan asilo en un pequeño pueblo pesquero estadounidense, lo que pasa es que esta gente no viene de lejos, sino de la propia América ... y la guerra de la que están huyendo todavía no ha ocurrido.

La cadena también estrenará 'The Gospel of Kevin', 'The Good Doctor' (con Freddie Highmore, protagonista de 'Bates Motel') o 'Ten Days in the Valley', que supone la vuelta de Kyra Sedgwick ('The Closer') a televisión.