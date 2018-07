Fox no quiere perder la audiencia que generan sus series estrella y por eso acaba de anunciar la renovación de cuatro de sus grandes apuestas. 'The Following', 'New Girl', 'The Mindy Project' y 'Brooklyn Nine Nine' continuarán en antena al menos una temporada más, tal y como ha informado la cadena estadounidense a través de un comunicado firmado por el presidente de entretenimiento Kevin Reilly y el director de operaciones Joe Earley.



"Estas series son algunas de las mejores y más aclamadas de la televisión, con estrellas influyentes de la cultura popular y algunos de los mejores y más talentosos creativos", afirma el comunicado. "Las cuatro son los principales activos 2014-15 dentro de nuestra cartera de contenido y estamos muy contentos de traerlas de vuelta para los fans de Fox otra temporada más", añade.



De esta forma, la ficción dramática 'The Following', protagonizada por Kevin Bacon, logra su tercera temporada, igual que 'The Mindy Project', creada y protagonizada por Mindy Kaling.



'Bones' bate récords: a por su décima temporada

'New Girl' y Zooey Deschanel firmarán la que será su cuarto año en antena y Brooklyn Nine Nine, que ya cuenta con un Globo de Oro como mejor comedia, se asegura una segunda entrega de la ficción.



Las cuatro se unen a 'Sleepy Hollow', que ya renovó para una segunda temporada, a 'Glee', que tiene ya va por la sexta entrega y a 'Bones', que bate récords y alcanza la décima temporada.