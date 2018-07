Fox prepara una adaptación de la serie británica 'Broadchurch'

Situada en la ciudad americana de Broadchurch, la serie se centrará en la muerte trágica y misteriosa de un joven encontrado en una playa idílica rodeada de rocas y un prominente acantilado, desde donde pudo haber caído. Aunque la causa de su muerte sigue sin resolverse, la pintoresca ciudad costera donde ocurrió la tragedia estará en el centro de una investigación mayor de la policía y de un frenesí de los medios de comunicación a nivel nacional.



Chibnall será autor del guión del primer episodio, además de producirlo junto a Carolyn Bernstein ('The Bridge') y Jane Featherstone ('The Hour','Utopia').



La serie tuvo una audiencia de 10 millones de espectadores de media en su primera temporada de emisión en el Reino Unido, además de acumular muy buenas críticas por lo que no solo ha renovado, sino que además ahora Fox la adaptará para su público como ya ha hecho la televisión americana con otras ficciones como 'The Bridge' (FX) o 'The Killing' (AMC).