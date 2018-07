Fox da otro día a '24'

NBC y Fox comparten día para publicar sus novedades en la parrilla. La segunda ha confirmado el lugar donde se emitirán algunas de sus novedades, como 'Sleepy Hollow', que llegará a la noche del lunes hasta el estreno de la segunda temporada de 'The Following'.



Otra de la novedades que más han sorprendido ha sido la confirmación del regreso de Jack Bauer. Fox ha confirmado una nueva entrega de '24', en esta ocasión como serie limitada.



Entre las novedades de la cadena están las series 'Brooklyn Nine-Nine', 'Dads', 'Enlisted', 'Almost Human', 'Gang Related' (el nuevo trabajo de Terry O'Quinn), 'Rake' (con Greg Kinnear) y la animada 'Murder Police'.



Una de las series de NBC estará basada en el cuento clásico de Washington Irving 'Sleepy Hollow'. esta nueva versión de la historia estará protagonizada por Tom Mison, Nicole Beharie y Orlando Jones.