CBS rescata 'Battle Creek', un viejo proyecto del creador de Breaking Bad Vince Gilligan

Hace 11 años, Gilligan desarrolló 'Battle Creek' para CBS, una serie policial que tiene un argumento bastante clásico, ya que se centra en dos detectives de la policía de Battle Creek en Michigan. El primero es un joven idealista ligeramente ingenuo, mientras que su compañero es un viejo cínico. Juntos, deben hacer su trabajo con recursos limitados.



Cuando fue presentada a CBS en 2002, Gilligan no había lanzado todavía 'Breaking Bad' a FX y era un completo desconocido por lo que la cadena no se interesó en su serie; ahora una década después CBS ha vuelto a recuperar el proyecto y ha decidido sacarlo adelante.



Aún no se sabe cuándo se empezará a grabar ni hay fechas oficiales, lo que si es cierto es que se ha creado una enorme expectación.