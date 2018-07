FOX (12 de mayo):

La cadena estadounidense ha dado luz verde a 'Red Band Society' (la adaptación estadounidense de 'Pulseras Rojas') y 'Gotham', la precuela de 'Batman'. Las comedias 'The Last Man on Earth', 'Weird Loners' y 'Mulaney' serán estrenos para la próxima temporada, así como los dramas 'Backstrom' y 'Hieroglyph'.



Fox también ha confirmado nuevas temporadas para 'Brooklyn Nine-Nine' (ganadora del Globo de Oro a la mejor comedia), 'The Mindy Project', 'Sleepy Hollow' (temporada que tendrá dos capítulos más que la primera) y 'Glee'. 'The Following' y 'New Girl' también tendrán tercera y cuarta temporada.



Las series que no han tenido esa suerte han sido las comedias 'Dads' y 'Raising Hope' y 'Almost Human' y 'Enlisted', entre otras.



NBC (12 de mayo):

Los seguidores de 'The Blacklist', 'Chicago Fire', 'Parks and Recreation' y 'Ley y Orden' pueden respirar tranquilos porque sus series tendrá una temporada más. No ha tenido la misma suerte 'El show de Michael J. Fox'. Para saber el futuro de 'Community', 'Parenthood', 'Revolution' y 'Hannibal' habrá que esperar a la semana que viene.



ABC (13 de mayo):

La network todavía no se ha pronunciado sobre la renovación de ninguna de sus series, solo ha confirmando cancelaciones: 'The Assets', 'Back in the game', 'Killer Women', 'Lucky 7', 'Mind Games' y 'Once upon a time in Wonderland'. Por lo que series como 'Nashville', 'Castle', 'Anatomía de Grey', 'Agents of SHIELD', 'Once upon a time' o 'Modern Family' están pendientes de lo que anuncie ABC este próximo martes.



CBS (14 de mayo):

CBS llega a los UpFronts con los deberes prácticamente hechos tras haber renovado hace unas semanas la mayoría de sus series: 'The Good Wife', 'The Big Bang Theory', 'Blue Bloods', 'Mentes criminales', 'CSI' y 'Elementary', entre otras.



'We are men' es la única serie cancelada por el momento y pendientes de decisión se encuentran 'El mentalista', 'The Crazy Ones', 'Ingelligence', 'Hostages' y 'Under the dome' (estreno en verano).



THE CW (15 de mayo):

'Arrow', 'Supernatural', 'Crónicas vampíricas', 'The Originals' y 'Reign', los grandes éxitos de la cadena, ya han sido renovadas. Por el momento, The CW no ha cancelado ninguna de sus series.



Todas las series renovadas, canceladas y nuevas producciones, en este artículo de The Hollywood Reporter.