Selena Gomez no tiene vergüenza de hablar de sus problemas de salud: "Que os den"

Selena Gomez revelaba hace uno días que no podía tener sus propios hijosdebido a sus enfermedades de lupus y bipolaridad, pues podrían suponer un problema para el bebé. Y es que la actriz de 32 años ha vivido años bastante complicados debido a sus problemas de salud, incluida su operación de riñón, así como de salud mental.

Pero tras esos convulsos años, Gomez se muestra ahora más que nunca contenta con su físico y consigo misma, como demostró en unas fotos en las que comparaba su cuerpo actual con el que tenía hace 10 años.

Selena Gomez en los Globos de Oro | Getty

En unas declaraciones recientes durante una cena de Women in Film, ha explicado por qué no se esconde al hablar de sus problemas médicos.

"Creo de verdad que hay poder en ser vulnerable y decirle a la gente cuándo necesitas ayuda y cuándo quieres ayuda", añadió la actriz.

"No es vergonzoso. Así que, sí, compartí que no puedo tener un hijo. Sí, compartí que tengo bipolaridad", continuó. "¡Que os den! Así es mi vida. Así soy yo", añadió mientras el resto de invitadas a la cena le aplaudían por sus palabras.

"Sólo quiero ser una defensora de las mujeres y por eso lo comparto. Por eso me gusta ser sincera, porque todo el mundo pasa por algo", continúa durante esta cena.

Además, indicó que en su vida no lo tiene "todo resuelto": "Soy yo y eso es todo lo que puedo ser. Así que no dejes que nadie te diga que no eres una buena persona... que le den a cualquiera que te diga que eres una víctima. Para mí eres una superviviente", terminó Selena.