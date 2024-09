Selena Gomez revela que no puede quedarse embarazada con su enfermedad: "No puedo tener a mis propios hijos"

La actriz, cantante y empresaria Selena Gomez se encuentra en un momento crucial de su vida después de una década de los 20 tumultuosa debido a problemas con la fama, la salud mental y, sobre todo, problemas de salud.

Selena fue diagnosticada con lupus en 2013 y desde entonces ha sido muy abierta sobre su lucha con la enfermedad con sus fans, incluyendo un trasplante de riñón de su (ex)amiga Francia Raisa.

A sus 32 años, está en un punto mucho más estable y se conoce mejor tanto física como mentalmente. Gomez está en una relación estable con el productor Benny Blanco y se ha sincerado con Vanity Fair sobre sus planes de futuro.

Selena Gomez y Benny Blanco | Gtres

"Nunca he dicho esto, pero desafortunadamente no puedo tener a mis propios hijos. Tengo muchos problemas médicos que pondrían mi vida y la del bebé en peligro. Es un duelo que he tenido que sufrir durante un tiempo", reconoce la artista.

Pero Gomez asegura que ahora está "en un punto mucho mejor": "Me parece una bendición que haya gente maravillosa dispuesta a tener una gestación subrogada o adopción, que son grandes posibilidades para mí. Me ha hecho estar muy agradecida a los otros métodos, para las personas que se mueren por ser madres. Soy una de esas personas", asegura vulnerable.

"Estoy emocionada de cómo pueda ser ese viaje, pero se verá un poco diferente. Al final del día, no me importa. Será mío. Será mi bebé", afirma.

Selena también reconoce que llegó a plantearse la adopción si seguía soltera, antes de conocer a su actual pareja, Benny Blanco.

"Antes de conocer a mi novio, llevaba soltera cinco años, a excepción de algunas citas. Y estaba en plan, 'vale, si este es el rollo, ¿qué es lo más importante para mí? La familia'", reflexiona.

En cuanto al punto en el que se encuentran estos planes con Blanco, Selena echa el freno y asegura que están tomándose su tiempo.

"Siempre nos aseguramos de estar protegiendo lo que tenemos, pero no hay reglas. Yo quiero que siempre sea él mismo. Y quiero ser siempre yo misma", termina.