Carrie Fisher, la siempre recordada princesa Leia de 'La Guerra de las Galaxias', sufría el 23 de diciembre de 2016 un infarto masivo a consecuencia de una apnea de sueño mientras volaba de Londres a Los Ángeles. Días después, el 27 de diciembre la intérprete fallecía a los 60 años.

Ahora, su hija, la actriz Billie Lourd, ha querido recordar a su madre en el aniversario de su muerte con una reflexión sobre las luces y las sombras de la vida. Y es que, hace solo unos días, el 12 de diciembre se convertía en madre de su segunda hija, por lo que habla de cómo puedes vivir un momento de máxima felicidad mientras sigues en duelo por los que ya no están.

"Han pasado 6 años desde que murió mi mamá (¿Parece como si fueran 2 años pero también como 705 al mismo tiempo?). Y a diferencia de la mayoría de los otros años desde que murió, este año, estas últimas dos semanas han sido algunas de las más felices de mi vida", empieza diciendo.

"Dar a luz a mi hija y ver a mi hijo conocerla han sido dos de los momentos más mágicos que he vivido. Pero con la magia de la vida tiende a venir la realidad del duelo. Mi mamá no está aquí para conocer a ninguno de ellos y no está aquí para experimentar nada de la magia", lamenta.

Para después terminar con esta reflexión: "A veces los momentos mágicos también pueden ser los más duros. Eso es lo que pasa con el duelo. Desearía que mi mamá estuviera aquí, pero no lo está. Así que todo lo que puedo hacer es aferrarme a la magia con más fuerza, abrazar a mis hijos un poco más fuerte. Contarles una historia sobre ella. Compartir sus cosas favoritas con ellos. Decirles cuánto los habría amado. Para cualquiera que experimente la realidad del dolor junto con la magia de la vida, estoy contigo. No estas solo. No lo ignores tampoco. La vida puede ser mágica y dolorosa al mismo tiempo".

Billie Lourd está casada con Austen Rydell con el que en tiene dos hijos. Su hijo Kingston Fisher que nació en septiembre de 2020 y, ahora, su hija Jackson Joanne Lourd Rydell, que nació el 12 de diciembre de 2022.