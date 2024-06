Muere en un rodaje y frente a los actores el director mexicano Moisés Ortiz Urquidi a los 58 años

El director mexicano Moisés Ortiz Urquidi ha fallecido a los 58 años a causa de un infarto de miocardio fulminante mientras rodaba su último proyecto. El director se encontraba trabajando delante de todos sus compañeros cuando ha ocurrido el terrible suceso

La encargada de confirmar la triste noticia ha sido su hermana Ana Celia Urquidi, que ha publicado en su cuenta de Instagram una sentida despedida al que es su hermano pequeño.

"Nunca imaginé atravesar este dolor tan grande. Se suponía que mi hermano menor se iría después de mí. No fue así. A muchos kilómetros de distancia me dan la triste noticia de que mi hermanito Moisés Ortiz Urquidi, el mejor, el gran cocinero, el gran amigo, el gran director, partió. Me dicen que contando anécdotas y trabajando", comienza diciendo Ana Celia en el post acompañado de varias fotos de su hermano.

"Y aunque eso me da paz, mi corazón llora, mi alma está rota. Solo espero llegar muy rápido a México para poder abrazarte y decirte cuánto te quiero. Hermano de mi alma, ríete mucho como siempre, sigue brillando con la luz que siempre has tenido. Te voy a echar de menos porque no sé cómo sigue la vida sin tu presencia; ya lo iré descubriendo", terminan sus emotivas palabras.

Moisés Ortiz Urquidi se encontraba trabajando en un gran proyecto, ya que era la vuelta a la pantalla de la actriz Angélica Rivera, quien también ha presenciado el terrible momento. La intérprete es muy conocida en el país porque, además de tener a sus espaldas una gran carrera, es exmujer del que fuera presidente de México Enrique Peña Nieto.

El director mexicano nació en la ciudad mexicana de Oaxaca y, además de director, fue académico en el Centro de Capacitación Cinematográfica de su país. A sus espaldas deja un gran legado con telenovelas y películas como El señor de los cielos, Las Aparicio, Cita en el paraíso, Capadocia, El sueño de Lu, La última mirada, El eco de los pasos y La sombra del abismo.

Ortiz Urquidi tenía pareja, Natalia Benvenuto, y dos hijos: María y Jerónimo.