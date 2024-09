Muere Obi Ndefo, actor de Dawson crece, a los 51 años

Obi Ndefo, actor de Dawson crece, entre otras muchas series, ha muerto a los 51 años según anunciado su hermana, Nkem Ndefo en un post de Facebook.

"Con el corazón roto tras la muerte de mi hermano pequeño. Finalmente está en paz", escribió junto a una imagen del artista.

Aunque no han trascendido las causas de su muerte, el también profesor de yoga sufrió un tremendo accidente en 2019 cuando le fueron amputadas sus dos piernas tras ser atropellado por un coche que conducía un joven borracho.

Sobre aquel drama, el intérprete concedió una entrevista a Los Ángeles Times en la que compartió que lo que había pasado fue "horrible", aunque su actitud siempre fue admirable: "De qué me sirve sentirme mal. Pienso: Vale, mis piernas están dañadas, no sé cómo voy a hacer esto, pero sí sé cómo hacer lo otro".

En la serie Dawson crece interpretó a Bodie Wells, novio de Bessie Potter (Nina Repeta), hermana de Joey Potter (Katie Holmes), en una decena de capítulos repartidos en cuatro temporadas.

Katie Holmes, Nina Repeta y Obi Ndefo en Dawson crece | Warner Bros. Television

Su último papel fue en NCIS: Los Ángeles y también fue secundario en series de Star Trek, Angel, Crossing Jordan o El ala oeste de la Casa Blanca

Una de sus compañeras en Dawson crece, Mary-Margaret Humes, lamentó su muerte: "No es fácil escribir esto. Es duro para mí hacerme a la idea de que nos has dejado, mi querido amigo. Siempre fuiste y siempre serás una luz brillante. Menudo ejemplo de amor puro sin filtros y de tenacidad cuando hiciste frente a los retos recientes. Me quedaré con todos los mensajes de amor y apoyo entre nosotros durante los últimos años. Descansa en paz, dulce guerrero".