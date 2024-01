Manuel Velasco adelanta los primeros detalles del gran homenaje a su madre Concha Velasco en Madrid

Un mes y medio después del fallecimiento de Concha Velasco, y todavía incapaz de hablar de ella sin emocionarse hasta las lágrimas, su hijo Manuel Velasco ha reaparecido en Y ahora Sonsoles, donde en su primera entrevista tras la desaparición de la icónica 'chica yeyé', ha recordado con cariño a la actriz -de quien destaca que no solo era la artista más completa de nuestro país sino también la mejor madre del mundo- revelando hasta ahora detalles desconocidos sobre sus últimos momentos.

Una emotiva entrevista en la que el escritor agradeció el inmensocariño que su hermano Paco Marsó y él han recibido desde la muerte de su progenitora, y en la que contó por primera vez qué cita está escrita en la lápida de la inolvidable presentadora, que está enterrada en el panteón de los ilustres del cementerio del Carmen de Valladolid: "Que nada te turbe, que nada te espante". Una frase de Santa Teresa de Jesús que Concha le dijo a su hijo cuando salió a la luz que la habían ingresado en una residencia y sufrieron durísimas críticas.

Además, Manuel ha adelantado, sin entrar en detalles, que la Comunidad de Madrid prepara un homenaje a su madre que todo apunta a que podría tratarse o de un museo con su nombre en la capital, o de una completa exposición a la que él y su hermano Paquito aportarán numerosos recuerdos, fotografías, premios y objetos personales de la 'Muchachita de Valladolid'.

"Queremos honrar su legado. En el fondo ser hijo de una persona tan querida es lo bueno que tiene, sigue estando presente. Nadie se muere si le tienes en el recuerdo" ha confesado ante los micrófonos de Europa Press Manuel, que no ha dudado en agradecer una vez más el amor que han recibido en el último mes: "Es duro, pero se lleva mejor con el cariño de la gente. Paco y yo, mi familia, nos sentimos tan arropados y tan queridos que desgraciadamente todos tenemos que enterrar a los padres y a nuestra madre, que es la mujer, a la que yo más he querido del universo. Pero se lleva con el cariño de las personas que nos escriben y nos dicen cosas bonitas" reconoce.

Sobre la sorpresa que prepara el gabinete de Isabel Díaz Ayuso para homenajear a mítica artista, el dramaturgo y escritor adelanta que "esta semana" tendremos más noticias. "No me dejan decirlo, no soy yo el que debe decirlo, pero nos han comunicado una cosa y estoy súper agradecido, tanto a la presidenta como al Gobierno de España, Comunidad de Madrid, todos los partidos políticos se han portado maravillosamente bien y la Casa Real" ha comentado.

Lo que sí ha confirmado es que el próximo 10 de febrero su hermano y él estarán presentes en la gala de los Goya, que casualmente este año se celebran en la ciudad natal de su madre. "Allí estaremos para cuando salga la foto de mi madre en el vídeo" ha apuntado emocionado.

Aunque son muchas las personas que le han animado a escribir un libro sobre la vida de Concha, Manuel reconoce que "no tengo nada que contar". "Todo lo ha contado ella o todo lo cuento yo, no hay nada nuevo. Ya están todos los libros escritos sobre ella y bastante mejor de cómo lo podría hacer yo" apunta con humildad.

Como confiesa, no están siendo momentos fáciles y todavía le cuesta mucho afrontar el día a día sin su madre: "Las noches son las más complicadas y ahora llego a casa y se me cae el mundo encima. Pero hay que seguir porque todo el mundo pasa por lo mismo y nosotros no queremos ser más importantes que nadie. Es fácil llevar un apellido tan querido como Velasco, mi madre se lo ha currado mucho y lo llevamos, con honor y orgullo siempre. Viva siempre la chica yeyé".