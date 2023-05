John Stamos se sincera sobre su enfado con las gemelas Olsen y cómo la muerte de Bob Saget los unió de nuevo

John Stamos es uno de los actores más queridos de 'Padres forzosos' ('Full House'), la serie de los 90 donde se dieron a conocer las gemelas Olsen y que estaba protagonizada por Bob Saget.

'Padres forzosos' estuvo en emisión desde 1987 hasta 1995 y supuso el despegar de Mary-Kate y Ashley Olsen como actrices infantiles hasta convertirse en uno de los rostros más famosos de la década. Aunque, John Stamos reconocía hace un tiempo que despidió a las gemelas Olsen cuando solo tenían 11 meses en los primeros días de rodaje de la serie. Aunque, finalmente regresaron.

Dave Coulier, Mary Kate/Ashley Olsen, Bob Saget, Jodie Sweetin, Candace Cameron, John Stamos en 'Full House' ('Padres Forzosos') | Cordon Press

Tras el éxito que cosechó en su época en el año 2016 Netflix hizo una secuela de la sitcom con gran parte de su reparto llamado 'Madres forzosas' ('Fuller House') pero hubo una ausencia muy notable, las gemelas Olsen.

Madres forzosas | neox

Ahora, Stamos ha reconocido en el podcast 'And That's What You REALLY Missed'su enfado tras saber que Mary-Kate y Ashley habían rechazo estar en la serie: "Cuando hice 'Fuller House', no querían volver. Y me enfadé por un minuto", explica el actor. "Eso salió a la luz", recuerda.

Las gemelas Olsen abandonaron sus carreras cuando estaban en lo más alto y, desde entonces, se ha rumoreado mucho si las actrices tienen un mal recuerdo de su infancia. Algo que John Stamos también llegó a pensar pero, finalmente, el actor que encarnó al tío Jesse en la serie pudo hablar con ellas y solucionarlo todo.

"Decían: 'Amamos nuestra infancia. Nos encantaba estar contigo. Echamos de menos a Bob'. Vinieron a mi casa. Trajeron una chuleta de cerdo y salvia. No sé por qué, pero ¿gracias? Era una chuleta de cerdo congelada, así que estuvo muy buena. Por lo que volvimos a estar unidos".

Las gemelas Olsen y Bob Saget | Getty

Stamos reconoce que siempre fue Bog Saget quien había logrado mantener al reparto unido tras el final de 'Padres forzosos' y, comenta, que algo que trajo la repentina muerte del actor en enero de 2022 fue que retomara su amistad con las gemelas Olsen:

"[Bob Saget] fue fundamental para mantenernos a todos unidos. Las gemelas se mudaron a Nueva York. Y debo decirles que una de las únicas cosas buenas que ha salido de la muerte de Bob, bueno... Mary-Kate y Ashley, no las he visto mucho. Quiero decir, hemos estado en contacto un poco, pero Bob realmente lo hizo. Y eran tan geniales. Escuchas rumores, 'Oh, odiaban su infancia o odiaban estar en el serie o lo que sea'.

'Padres forzosos' no solo fue la primera gran oportunidad como actrices para las gemelas Olsen, su hermana, Elizabeth Olsen, actuó por primera vez también en la serie cuando solo era una niña. Mucho antes de ser una de las actrices de Marvel más conocidas. Puedes verlo en el vídeo de arriba.