John Stamos cuenta que sufrió abusos sexuales cuando tenía 10 años: "No debería haber tenido que lidiar con eso"

El actor John Stamos, quien encarnó al tío Jesse en la serie de los 90 Padres Forzosos, publicará sus memorias el próximo 24 de octubre llamadas If You Would Have Told Me.

Pero, antes de que llegue a las librerías, Stamos ha hablando conPeople donde ha revelado uno de los momentos más duros que vivió en su infancia. Y es que el actor sufrió abusos sexuales por parte de su niñera.

Unos recuerdos que había bloqueado y que le "costó escribir un libro" para darse cuenta de lo que realmente le sucedió. "Quiero decir, lo sabía, siempre estuvo guardado, y hago mucha defensa de las víctimas", explica. "Sentí que lo recordaba un poco. Siempre ha estado ahí, pero lo almacené como suele hacer la gente, supongo".

Para después revelar que "no se lo contó" a nadie: "Creo que me dije a mí mismo, 'Ah, son chicas, hombre'". "Era como si te hicieras el muerto para que se detuvieran. Pero no fue totalmente agresivo. No lo sé, no estuvo bien", recuerda.

Para después comentar que la primera vez en la que fue consciente de lo que le pasó fue cuando escribía un discurso para un premio por su defensa de los niños abusados: "Empecé a escribirlo y fue entonces cuando realmente surgió".

"Pero luego pensé: No, esta noche no se trata de mí. Se trata de los niños. Voy a guardarlo todo otra vez hasta el momento adecuado. De lo contrario, soy un farsante. Es como, vamos", declara.

"No quería que los titulares aparecieran así, y no quería que el libro tratara sobre eso. Era una página o algo así, pero sentí que tenía que hablar de ello. Fue extraño. Fue algo que, creo, probablemente tenía como 10 u 11 años. No debería haber tenido que lidiar con esos sentimientos".

Para terminar explicando que, ahora que es padre de un niño de 5 años, es consciente de la magnitud de esos actos:

"Pero les diré que si descubro que alguien le está haciendo eso a mi hijo esa es una historia totalmente diferente", concluye.