Juan Diego, uno de los actores más queridos del panorama español, ha muerto este jueves a los 79 años tras una larga enfermedad.

Todos los que le conocieron y pudieron trabajar con él se han mostrado devastados ante la noticia y son muchos los actores y compañeros que han querido dedicarle un último adiós.

Algunos de los que se han mostrado más afectados han sido su familia de 'Los hombres de Paco', como el emotivo mensaje de Pepón Nieto o el tributo de Carlos Santos (Povedilla).

Ahora han sido Michelle Jenner y Hugo Silva, que también coincidieron en la serie de Antena 3 con el inolvidable Don Lorenzo, quien le han dicho adiós y le han dado las gracias por lo que aprendieron con él.

Por su parte Hugo ha reaccionado a la noticia con unas bellas palabras en Twitter:

"Era tan maestro Juan que odiaba que le llamaran maestro

Era tan buen actor que se preocupaba más de ti que de el en una escena

Era tan grande que se negaba a perder su niño interior

Hasta siempre amigo

Eres eterno", casi recita el actor.

Michelle le ha recordado en Instagram con una foto de Juan Diego más joven y añade con cariño:

"Gracias, maestro, por todo lo que me enseñaste. Fue un privilegio aprender de ti, tanto en lo personal como en lo profesional. Siempre me sentiré afortunada por eso. Hasta siempre".

La actriz además compartía con sus seguidores la emotiva carta de Pepón Nieto:

"Hoy es un día muy triste. No solo para los familiares y los amigos que tuvimos la suerte de conocer a Juan Diego, es un día muy triste para el arte y la cultura. Es un día muy triste para este país. Se va uno de los mejores actores que hemos tenido. Sé que cuando pase esta tristeza, recordaré a Juan Diego con alegría, agradeciendo lo que aprendí de él y lo que me reí estando a su lado. Recordaré su cariño y su abrazo amigo. Su complicidad en el trabajo, su rigor y su respeto al público y al compañero. Sé que ese será su recuerdo, y que será un recuerdo alegre, aunque lo eche de menos. Pero hoy es solo un día triste, y no puedo quitarme esta tristeza del pecho", le dedicaba.

