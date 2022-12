Eureka O'Hara ('RuPaul's Drag Race') revela que es una mujer trans: "Sé quién soy sin lugar a dudas"

Eureka O'Hara es una de las drag queens más populares de 'RuPaul's Drag Race' donde la pudimos ver en la temporada 9, que tuvo que abandonar por una lesión, después volvió a la entrega 10 y también participó en la temporada 6 de 'RuPaul's Drag Race All Stars', donde quedó finalista.

Tras ello, Eureka no ha parado de trabajar y actualmente se está emitiendo la temporada 3 del programa de HBO 'We're Here' que protagoniza junto a sus compañeras Bob the Drag Queen y Shangela. Las tres drags van por diversos pueblos de Estados Unidos escuchando las historias de personas LGTBIQ+ quienes luchan por ser aceptados por su familia o su entorno.

Este programa ha marcado a Eureka quien ha confesado en una entrevista a 'People' que es una mujer transgénero. Una decisión que tomó tras grabar uno de los últimos episodios de 'We're Here'.

"Estoy bendecida ahora", afirma Eureka "porque sé quién soy sin lugar a dudas". Han pasado 7 meses desde que Eureka tomó la decisión de iniciar su transición: "Ha sido realmente mágico y ha sido probablemente el viaje de transición y revelación más fácil en el que he estado", declara. "Espero que mi historia le enseñe a la gente que el género es un viaje, y que somos personas en constante evolución".

La drag queen revela que a lo largo de sus 31 años ha sido un vieja respecto al género hasta que ha tomado la determinación que es una mujer trans. Así, Eureka primero se identificó como un hombre gay cisgénero, después de los 18 a los 22 años vivió como una mujer trans para después identificarse como no binario.

"El problema en el pasado ha sido, siempre había una pregunta en el fondo de mi mente: '¿Es esto realmente lo que soy?' Y '¿Me di una oportunidad como joven gay?' fue la pregunta que tuve entre los 18 y los 22, porque eran muchas de las preguntas de mis padres y de los terapeutas, y muchas opiniones de la gente", dice Eureka.

Ahora, la joven está segura de sí misma y revela que va a hacer las cosas a su manera, sin presiones externas: "Siempre me llamaron gay antes de saber qué era gay; cuando quería hacer la transición antes, las otras personas en mi vida y las personas trans me dijeron que era trans antes de que realmente entendiera lo que era. Esta vez fue como, tengo que hacerlo a mi manera".

Para Eureka ha sido vital conocer las historias de dos personas trans en 'We´re here': Mandy, quien hizo la transición en una edad muy adulta, y Dempsey, una joven trans.

"Escuchar la historia de Mandy lamentando haber perdido todo ese tiempo, y todo el arrepentimiento y el dolor por el que estaba pasando durante el tiempo de no ser ella misma del todo, fue muy importante para mí. Cuando salí de la casa de Mandy ese día, comencé a dar vueltas. Simplemente me hizo buscar en mi mente, '¿Qué está pasando, qué está pasando?' Entonces simplemente me respondí a mí misma: 'Soy trans. Soy una mujer trans'. Simplemente hizo clic", cuenta.

"Ahora tengo 31 años y pienso: 'Bueno, no quiero ser como Mandy y finalmente hacer la transición a los 70 para ser feliz. No quiero perder 40 años. quiero pasar esos 40 años feliz'", añade.

Además, la artista explica cómo desde pequeña ha luchado por ser una mujer: "Desde que tengo memoria, solo recuerdo irme a dormir, llorar y rezar para despertar a una niña", recuerda.

De esta forma, ahora, Eureka ha empezado a ser realmente quién es: "Todos los días, me estoy convirtiendo en la mujer que me esfuerzo por ser, pero ya soy esa mujer. Es como cualquier otra mujer y cualquier otra persona, voy a hacer lo que tengo que hacer para sentirme aún más cómoda en mi piel".

"Quiero que me practiquen un aumento de pecho. Quiero someterme a una posible cirugía de feminización facial. No estoy segura. Me pone muy nerviosa mi cara, ¿sabes a lo que me refiero? Porque ya tengo una cara tan bonita, así que no No quiero estropear nada", detalla sobre su transición.

"Estoy preparando mi cuerpo y a mí misma para cirugías en el futuro porque quiero ser la mujer que quiero ser. He estado perdiendo peso y siendo más consciente de lo que como y me he estado cuidando en cuanto a mi salud, porque un médico me dijo que no me pondrían en el tamaño que tenía. Así que eso también es algo en lo que estoy trabajando".