Kornbread ('RuPaul's Drag Race') anuncia que tiene cáncer

La drag queen Kornbread se dio a conocer en la última edición de 'RuPaul's Drag Race', en su temporada 14. La artista tuvo que abandonar el programa en medio de la edición por una lesión de tobillo que le impidió realizar el resto de pruebas de forma adecuada.

Ahora, la joven de 30 años acaba de anunciar a través de un mensaje en su cuenta personal de Instagram que le han diagnosticado cáncer de intestino, aunque se encuentra bien y el diagnóstico ha sido favorable.

"Recientemente me diagnosticaron adenocarcinoma. Un tipo de cáncer en el intestino delgado. Estoy 100% bien y todo está en las primeras etapas, así que volveré a mi estado normal en poco tiempo. ¡Absolutamente curable!", empieza diciendo.

Para después animar a todo el mundo a que esté pendiente de su salud y no duden en hacerse pruebas de forma constante: "Digo esto para que todos sepan que no importa cuán joven sea, POR FAVOR HÁGASE pruebas REGULARES. Me alegro de haber encontrado el mío en esta etapa".

"Muchas cosas de salud cambiarán para mí y estoy agradecida por todo el apoyo. ¡Listo para volver al escenario de nuevo!", termina diciendo.

Tras compartir esta dura noticia ha recibido muchos mensajes de apoyo y ánimo destacando los comentarios de sus compañeras drags como: Mayhem Miller, Trinity the Tuck, Scarlett BoBo, Brooke Lynn Hytes, Raja, o Kimora Amour, entre otras.

Kornbread saldrá en 'El retorno de las Brujas 2'

Hace solo unos días veíamos la primera imagen de Kornbread junto a sus compañeras de 'RuPaul's Drag Race', Ginger Minj y Kahmora Hall, en la película 'El retorno de las brujas 2' donde harán un pequeño cameo en la secuela de Disney.

Así, las tres drag queens aparecen vestidas como las hermanas Sanderson pero en su versión drag.

