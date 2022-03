Willow Pill, de la temporada 14 de 'RuPaul's Drag Race', se declara trans: "Empiezo a sentir un poco de felicidad"

Willow Pill, una de las concursantes más seguidas de la temporada 14 de 'RuPaul's Drag Race' se ha declarado trans en una emotivo comunicado que ha decidido compartir en sus redes sociales. Los seguidores del formato conocerán la dura historia de Willow, que anteriormente había contado que padece una enfermedad renal grave llamada cistinosis.

"Quiero comentar algunas cosas que dije en el Untucked de la semana pasada donde hablé sobre mi identidad de género", comienza diciendo la artista.

"Me ha llevado mucho tiempo aceptar mi transexualidad porque mucho espacio lo había ocupado mi enfermedad. Mi condición me ha causado tanto daño físico y emocional que mi cuerpo se convirtió en algo de lo que quería salir. Además, odiar mi cuerpo por fallarme y odiarme a mi misma por no ser una chica ha sido tan constante y entrelazado que lo sentía como algo completamente normal. Sé que no es mi culpa, solo la forma en la que he aprendido a sobrevivir", explica en el comunicado.

Durante el confinamiento comencé a explorar mis sentimientos sobre mi enfermedad y el trastorno de estrés postraumático médico y el odio a mi misma. Pero no fue hasta el año pasado cuando me empecé a dar cuenta de que no estaba feliz tampoco con mi género. Mucho de esto es debido a haber estado en Drag Race y sentir euforia siendo Willow por primera vez desde la cuarentena y estar rodeada de un montón de amigas trans en el set. Aún no estoy segura de dónde encajo en el espectro, pero por ahora diré simplemente que soy mujer trans, pero tampoco debo saberlo ahora mismo", explica también Willow Pill.

La drag queen cuenta que el pasado mes de noviembre se sometió a una cirugía "para hacer su cara un poco más femenina y para reducir algunos de los efectos que la medicación a largo plazo le había hecho a su cara". Willow termina diciendo que "empiezo a encontrar un poco de felicidad con mi cara y mi cuerpo, y eso es un comienzo. Os quiero mucho a todos".

El anuncio de Willow hace que la temporada 14 de Drag Race sea la edición con más concursantes trans en la historia del programa, con un total de cinco.