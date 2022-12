Taylor Swift cumplirá su sueño de dirigir y guionizar una película independiente

Taylor Swift inició su carrera musical en 2006, y desde entonces se ha convertido en una de las artistas más escuchadas mundialmente, por no decir que es la cantante del momento.

Es más, la cantante no solo escribe personalmente todas sus canciones, sino que también suele protagonizar y, en los últimos años, dirigir sus videoclips.

El último de ellos, 'All Too Well' de 15 minutos de duración, fue protagonizado por los actores Sadie Sink ('Stranger Things') y Dylan O'Brien ('Teen Wolf').

Este trabajo recibió cinco nominaciones MTV Video Music Awards y se alzó con el premio en la categoría de Vídeo del Año.

El videoclip en cuestión ha sido presentado para competir en los Oscar, y dista de ser el primer trabajo de Swift. Es más, no es el primer trabajo de Taylor Swift con destino a la gran pantalla.

Es una artista muy polifacética y multidisciplinar, pues ha participado como actriz en títulos como 'Cats' o 'Amsterdam'.

Taylor Swift en el tráiler de 'Cats' | Universal Pictures

Taylor Swift, en la dirección de su propia película

En un reciente evento organizado por 'Hollywood Reporter' la cantante no ocultaba su admiración por el director mexicano Guillermo del Toro. Y es que a Taylor Swift le maravillan sus habilidades creativas: "Imagina tener toda esa imaginación".

Dichas declaraciones no cayeron en saco roto, y es que ya hay un largometraje confirmado en el que la cantante debutará como parte del equipo de dirección.

Entrevista con Guillermo del Toro | eOne

Se trata de una película original de la que se encargará del guion, así como de la puesta en escena, según adelanta 'Variety'. Lo que aún no se ha hecho público todavía son tanto el título de la misma como el argumento y el elenco.

No obstante, una cosa sí tenemos clara y es que la productora que ampara a la artista del momento será Searchlight Pictures, parte de 20th Century Pictures y centrada en producciones independientes.

Searchlight Pictures ha dado vida a proyectos como 'El callejón de las almas perdidas' o recientemente 'El menú', con Anya Taylor-Joy como protagonista.

Aún está por ver la calidad del trabajo de la cantante en el mundo cinematográfico, pero tras unos meses de éxitos constantes, todo indica a que no nos dejará indiferentes.

