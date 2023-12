Campofrío deja en manos de la IA su tradicional anuncio navideño y este es el resultado

Como viene siendo habitual los últimos años, Campofrío prepara su campaña navideña con un anuncio que nos suele emocionar, hacernos reír... Sin embargo, en esta ocasión la empresa ha publicado un avance del que parece ser su spot publicitario para este año y ha dejado a todo el mundo preguntándose si realmente es su anuncio navideño.

Y es que en esta ocasión la compañía asegura haber recurrido a la inteligencia artificial para elaborar el guion del anuncio, de 30 segundos, y el resultado no puede ser más anodino a la par que perturbador y que puedes ver en el vídeo de arriba. La inteligencia artificial ha tirado de imágenes que corresponden a tópicos navideños de postal americana mientras una voz en off, que suena también robótica, dice: "en esta temporada mágica del año, cuando la nieve cubre cada rincón de nuestros corazones y los lazos familiares se vuelven más fuertes que nunca, Campofrío está presente para hacer que cada momento sea inolvidable". La campaña ha sido ideada de la mano de la agencia creativa This is Libre.

Campofrío ha convocado a la prensa el próximo jueves con el siguiente mensaje: "Ahora que has visto el anuncio que nos ha creado la IA, ¿crees que nos representa?", lo que sin duda confirma que este spot es parte de su estrategia publicitaria de la que te seguiremos informando en los próximos días.

Los tuiteros no han tardado en responder, preguntándose qué hay detrás de este anuncio.