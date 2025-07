¿Qué fue de la película sobre Hulk Hogan que iba a protagonizar Chris Hemsworth? La razón por la que fue cancelada

Fue en 2019 cuando se anunció que Chris Hemsworth daría vida a Hulk Hogan en una película que retrataría las luces y las sombras de este personaje tan arraigado en la cultura norteamericana.

El proyecto fue acogido con entusiasmo por sus fans, ya que iba a estar dirigido por Todd Phillips, quien meses más tardes reventaría la taquilla con su Joker. Incluso, The Hollywood Reporter confirmó que Scott Silver sería su guionista.

Bradley Cooper, junto a Phillips, Hemsworth y el propio exluchador, sería productor de la cinta y Netflix sería la encargada de su distribución.

Chris Hemsworth | Getty

Sin embargo, los meses pasaron y apenas hubo un puñado de declaraciones del actor australiano para Total Film señalando que sería "muy divertida" y que "la preparación para el papel va a ser brutalmente física, voy a tener que ganar más tamaño que nunca, incluso más que para Thor".

Ahora, tras la muerte del polémico luchador, muchos se han preguntado qué fue de este proyecto.

Hulk Hogan | EFE

Remontándonos a 2021, Hogan compartió su entusiasmo en redes halagando lo musculoso que lucía Hemsworth entrenando, pero tres años después, durante una entrevista con PDB Podcast, el campeón de la WWE reveló que, aunque le encantaba el guion, la película había llegado a un punto muerto por culpa de un problema contractual.

"Hubo un pago que no se realizó en el momento oportuno. El guion era increíble. Scott Silver, quien escribió el guion de Joker, El Lobo de Wall Street y muchas otras películas, dijo: 'Esto es lo mejor que he escrito'. Cuando lo leí, pensé: '¡Dios mío, esto es realmente bueno!'", ha rescatado People de aquella entrevista.

Hogan aseguró que trabajó con Silver durante tres años y señaló que era "muy, muy oscuro" pero "probablemente era lo que el público querría ver". "Cuando lo leí, pensé: 'Dios mío, si esto sale a la luz...' Se decía que Chris Hemsworth nunca había interpretado a una persona real y que probablemente ganaría un Oscar. Es una película muy poderosa", añadió.

Chris Hemsworth en la playa sin camiseta tras hacer surf | Gtres

En 2024, Todd Phillips confirmó para Variety que la película fue cancelada: "Me encanta lo que intentábamos hacer, pero no me va a salir bien".

Ahora queda por ver si, tras su muerte, sus herederos quieren volver a rescatar este proyecto con Hemsworth y Phillips a la cabeza.