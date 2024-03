Bethany Joy Lenz (One Tree Hill) revela la secta de la que huyó en unas memorias sobre su "doble vida"

Bethany Joy Lenz se dio a conocer en One Tree Hill, en la que interpretó a Haley James Scott. La serie fue una de las más populares entre el público juvenil de comienzos de la década de los 2000 y, junto a Sophia Bush y Hilarie Burton Morgan, con quienes comparte un podcast llamado Drama Queens, la actriz estuvo durante 9 temporadas.

Precisamente, en uno de los episodios de este programa, la intérprete de 42 años desveló su traumática experiencia en una secta en la que estuvo durante 10 años, como te recordamos en el vídeo de arriba.

Reparto de 'One Tree Hill': Bethany Joy Lenz como Haley, Chad Michael Murray como Lucas, Sophia Bush como Brooke y Hilarie Burton como Peyton | Cordon Press

Eso sí, se reservaba a contar más detalles enunas memorias que ahora acaba de anunciar y que se llamarán Dinner for Vampires. Lo ha anunciado a través de su Instagram, poniendo la fecha para su publicación el próximo 22 de octubre.

De acuerdo con EW, la estrella de televisión ha puesto por fin nombre a este grupo, que se hace llamar The Big Family House. El libro recogerá cómo su vida personal comenzó a desmoronarse después de llevar una "doble vida secreta".

Lenz cuenta que "quería un lugar al que pertenecer" y que, tan pronto como se unió a esta iglesia, se encontró en una "red de manipulación, abuso y miedo".

Asimismo, relatrá las vivencias con un "pastor dominante que la convencería para casarse con uno de sus hijos, agotando constantemente sus millones de ingresos televisivos". Según la descripción, solo cuando fue madre "encontró el coraje" para escapar con la "improbable ayuda de un superfan de One Tree Hill".

"Es una historia de perdón y una guía sobre cómo funciona la manipulación, con dolor y humor a lo largo del camino. Todos cometemos errores y espero que Dinner for Vampires te recuerde que, no importa los caminos extraños que tomes, no estás solo", escribió en su Instagram.

Ésta no es la primera estrella que crece en una secta, pues otras celebridades como Allison Mack, Glenn Close, Michelle Pfeiffer o Joaquin Phoenix, estuvieron años en un culto similar.