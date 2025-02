Ben Affleck sorprende con un anuncio durante la Super Bowl a lo boyband con Casey Affleck, Jeremy Strong y muchos más

Como cada año, la Super Bowl no solo es un espectáculo deportivo, sino también una plataforma para los anuncios más esperados y elaborados. Entre ellos, el actor Ben Affleck volvió a sorprender con una secuela del exitoso anuncio de 2024 para Dunkin, reviviendo a su excéntrica boyband, los DunKings.

En esta ocasión, la banda regresa para participar en Java Jam, una ficticia batalla musical entre grupos impulsados por la cafeína. Sin embargo, la ausencia de Matt Damon y Tom Brady, integrantes originales del grupo, fue notable, generando la decepción de los fans.

A pesar de estas importantes ausencias, se unen a la boyband caras nuevas como Casey Affleck y como el exentrenador de los New England Patriots, Bill Belichick, y su novia, Jordon Hudson. En el anuncio se puede ver al grupo vestido con los icónicos chándales naranjas de los DunKings, mientras que Hudson luce uno rosa con el logo de DunQueens.

El anuncio tiene una duración de siete minutos en su versión extendida. Da comienzo con un flashback del anuncio anterior. Un año después, se puede ver a Ben explicando a su hermano Casey que "primero los DunKings eran estrellas del pop y ahora lo que está de moda son las 'diss tracks': "¡Todo el mundo se está insultando entre sí, así es como se consigue el éxito!", algo que le resulta estúpido al menor de los Affleck.

En Java Jam, los DunKings firman camisetas y se encuentran con seguidores como Kevin Smith y Jason Mewes (Jay y Silent Bob), aunque algunos fans expresaron su descontento por la ausencia de Brady y Damon. "Olvídense de esos tontos", bromeó Affleck con su exagerado acento de Boston. "¡Tenemos un nuevo equipo!".

Otra gran sorpresa es la aparición de Jeremy Strong, actor de Succession, quien emerge de una gigantesca lata de café cubierto de posos en un guiño a su compromiso con la "interpretación de método".

El clímax del anuncio llega cuando el grupo se enfrenta a sus rivales, los "Barista Buds", una fraternidad con corbatas verdes que se burla de ellos. "¿Cuánto hay que esperar, media hora para que escriban mal mi nombre en la taza?", pregunta de forma irónica Ben antes de que Strong interrumpiera la discusión con un discurso teatral vestido con un atuendo inspirado en Paul Revere. El actor finaliza su monólogo diciendo: "América corre con Dunkin", lo que provoca una ovación de la multitud.

El anuncio cierra con una inesperada aparición de Donnie Wahlberg, el famoso integrante de New Kids on the Block, sorprendiendo a un emocionado Ben Affleck.