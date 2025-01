Por qué Ben Affleck ha recibido la visita del FBI en su casa

Los incendios que afectan a la región de Los Ángeles continúan causando estragos, y afectando las vidas de miles de personas y muchas estrellas de Hollywood.

Entre los afectados se encuentra Ben Affleck, quien recientemente ha tenido que evacuar su mansión en Brentwood ante la amenaza de las llamas.

En medio de la crisis, el actor ha encontrado refugio en la casa de su exmujer, Jennifer Garner, quien también comparte hogar con los tres hijos de la pareja: Violet, Fin y Samuel.

Ahora Affleck ha vuelto al ser noticia cuando agentes del FBI y la policía de Los Ángeles han sido vistos en su propiedad.

Las autoridades han estado investigando una actividad con drones no autorizados que ha puesto en peligro los esfuerzos para controlar el incendio de Palisades, ha explicado Page Six.

En concreto, los investigadores han buscado imágenes de cámaras de seguridad para identificar a un dron privado que ha colisionado con una aeronave de extinción de incendios conocida como 'super scooper'. Y al parecer acudieron a casa de Affleck para ver si sus cámaras de seguridad habían captado imágenes del aparato.

En cuanto a su residencia, afortunadamente no ha sufrido daños significativos, aunque la zona permanece bajo orden de evacuación. El actor ha expresado su gratitud por la seguridad de su propiedad y ha mostrado su solidaridad con las víctimas que han perdido sus hogares, ofreciendo su apoyo en esta emergencia.