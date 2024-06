Ariana Grande rompe su silencio sobre los abusos en Nickelodeon: "No hay palabras para describir lo devastador que es"

Desde que saliera a la luz Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV denunciando los comportamientos y abusos que hubo en la cadena infantil Nickelodeon entre los 90 y los 2000 al mando de Dan Schneider, las estrellas infantiles no han dejado de pronunciarse al respecto y apoyarse los unos a los otros.

El último caso que se supo fue el de una actriz de la serie All That que denunció también haber sufrido abusos, pero han sido muchos los actores que como Drake Bell se han animado a contar su dura experiencia como actor infantil. Ahora, quien se ha pronunciado es Ariana Grande, ya que la cantante estuvo en series como Victorious o Sam y Cat. Ha querido respaldar públicamente a las víctimas. En el podcast Podcrushedde Penn Badgley, se le ha preguntado sobre sus sentimientos hacia la actuación infantil.

"Obviamente, mi relación con esto ha cambiado y está cambiando actualmente, y estoy reprocesando mucho cómo fue la experiencia. Muchas personas no tienen el apoyo que necesitan para trabajar a ese nivel en una edad tan temprana, pero tampoco tienen por qué lidiar con las cosas que las víctimas han contado... no hay una palabra para describir lo devastador que es escuchar eso", ha comenzado diciendo la cantante y actriz.

Penny Marshall y Cindy Williams con el productor Dan Schneider de Nickelodeon en Sam y Cat, protagonizada por Jennette McCurdy y Ariana Grande | Getty

"Creo que el entorno debe ser más seguro si los niños van a actuar. Creo que debería haber terapeutas. Creo que a los padres se les debería permitir estar donde quieran estar. Y creo que no solo en los sets de niños, creo que si alguien quiere hacer esto o música o cualquier cosa al nivel de exposición que significa estar en televisión o hacer música con un sello importante o lo que sea, debería haber en el contrato algo que diga 'La terapia es obligatoria dos veces por semana' ", ha explicado.

Además, ha dicho que los artistas jóvenes son vulnerables a las reacciones de los adultos en el set y que eso crea "un patrón extraño que ocurre cuando realmente se aprovechan de lo mucho que significa para el joven artista hacer reír en el set": "Dices: 'Oh, mierda, estoy haciéndolo genial'. Esto es divertido, es bueno".

Las cosas de las que se arrepiente

Ariana no ha querido quedarse solo con esto y ha profundizado en las cosas de las que se arrepiente, como escenas que filmó ella misma o en las que vio que otros compañeros "superaron los límites con su humor".

"Las insinuaciones nos dijeron, y también nos convencieron, de que eran una diferenciación genial. Y, no sé, creo que todo sucedió muy rápido y ahora, mirando atrás en algunos de los clips pienso, eso es... maldita sea, ¿en serio?. Las cosas que no fueron aprobadas para las series se colaron en las webs o donde fuera, y ese es otro descubrimiento. Pero aún estoy asimilando todo... supongo que estoy molesta", ha dicho Ariana.

"Debería haber un elemento obligatorio de terapia, de una persona profesional para desentrañar lo que esta experiencia puede cambiar tu vida a una edad temprana o a cualquier edad", ha terminado de señalar como requisito para las personas que escogen estas carreras.