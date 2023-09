Ana Milán, emocionada por reencontrarse con Michel Brown tras Física o Química: "No te puedo querer más"

Michel Brown se dio a conocer al mundo entero gracias a su papel de Franco Reyes en Pasión de Gavilanes, la telenovela del año 2003 que pudimos ver en España a través de Antena 3 y que, ahora, la puedes ver en atresplayer.

Después de que Michel conquistara a todos los españoles con su talento participó en la icónica serie Física o Química donde en la temporada 2 interpretó a Miguel, un profesor argentino que da clase en el Instituto Zurbarán de Tecnología y Teatro.

Ahora, el actor se ha reencontrado en Madrid con una de las actrices más queridas de la ficción, Ana Milán, quien encarnó a Olimpia. Así, la intérprete ha inmortalizado el momento con una foto que ha subido a su redes sociales junto a la que escribe:

"Conocí a Michel Brown grabando Física o Química y nos hermanamos de inmediato. Es divertido, inteligente y se mueve por la vida como si no supiera lo guapo que es. Años más tarde nos encontramos en Ciudad de México y quedamos para comer, allí me presentó a la brillante Margarita Muñoz Parra. La comida comenzó sobre la una del medio día y salimos de aquel restaurante a las once de la noche. Hoy tocaba celebrarlos en Madrid, brindar con tequila por Margarita y su cumpleaños. Queridos míos, siempre es precioso encontraros, da igual dónde".

A lo que Michel Brown le ha contestado: "No te puedo querer más de lo que te quiero, belleza atómica!!!! por el gusto de verte siempre!!!!".

Brown ha estado acompañado por su mujer la actriz colombiana Margarita Muñoz Parra quien casualmente ha cumplido 36 años en esta visita a nuestro país. Después de su parada en la capital española la pareja ha viajado hasta Ibiza para disfrutar de unos as en la Isla balear.