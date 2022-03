¿Cómo murió Lenny Bruce? La historia real del fascinante cómico de 'The Marvelous Mrs. Maisel'

La serie de la creadora de 'Las chicas Gilmore', Amy Sherman-Palladino, sobre una cómica en los 50 se ha convertido en una de las más aclamadas y premiadas de los últimos años.

'The Marvelous Mrs. Maisel' conquista con sus guiones a velocidad de la luz, su humor ácido, y el empoderamiento femenino de su protagonista en una época donde ser cómica no tenía mucha diferencia con ser prostituta, según su familia.

Pero el alma de la maravillosa señora Maisel son sus personajes, de los más protagonistas a los secundarios, pues todos brillan con su propia manera, prácticamente siempre siendo de lo más excéntricos.

Un favorito de los fans y sin duda el que encabeza la lista de pretendientes de Midge (Rachel Brosnahan) es Lenny Bruce, famoso cómico que interpreta Luke Kirby y que de hecho se basa en la persona real que vivió en la época.

El papel de Bruce no iba a tener tanta importancia en la serie, pero la explosiva química que guarda con la protagonista hizo que la historia volviera a ellos una y otra vez, demasiado poco para el gusto de los fans, en cada temporada.

El cómico Lenny Bruce | Getty Images

"No pretendíamos que Lenny Bruce continuara tanto como lo ha hecho, pero Luke y Rachel son tan buenos juntos que era genial tenerle saliendo y entrando", confesaba la creadora a Washington Post.

Los responsables ya advirtieron desde el principio que una historia de amor convencional entre Midge y Lenny no sería adecuada, pues al ser un personaje real no querían alterar mucho su legado. Lenny Bruce además murió en 1966, y esta última temporada se ambienta en 1960.

A partir de aquí encontrarás spoilers de la temporada 4 , si aún no la has terminado no sigas leyendo.

La muerte de Lenny Bruce comienza a entreverse en la temporada 4 de 'Mrs. Maisel'

Después de años de tener a los fans suspirando por ellos, la pareja de Midge y Lenny al fin tiene un encuentro romántico en el último capítulo, 'Carnegie Hall'. Sin embargo la felicidad dura poco pues, cuando Midge va al baño de Lenny, se encuentra unos sospechosos frascos que parecen heroína y se la ve visiblemente preocupada.

El Lenny Bruce real falleció en 1966 en su casa de Hollywood Hills. Fue encontrado muerto a los 40 años a causa de un "intoxicamiento agudo de morfina que causó una sobredosis accidental".

Bruce fue un cómico legendario y sigue siendo considerado uno de los mejores stand-up. Se labró una fama de irreverente siendo arrestado múltiples veces dentro y fuera del escenario, como la serie también retrata.

Luke Kirby quiere explorar la relación de Midge y Lenny

El actor que le interpreta reconocía a US Weekly que sentían como "un deber empezar a tocar los aspectos de la vida de Lenny Bruce que condujeron a su muerte prematura".

"Estamos un poco haciendo a Lenny más real en esta temporada y explorando eso en cierto modo", añade.

Sobre la historia de amor con Midge, asegura que le gustaría seguir explorándola e incluso más allá de la muerte del personaje.

"No sé cómo se sentirá Midge. Espero que esté muy rota al respecto y después consiga hacer lo más sano y pasar página y ser feliz", reflexiona.