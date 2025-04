10 series (no muy conocidas) basadas en hechos reales impactantes y turbios

Se suele decir aquello de que la realidad siempre supera a la ficción, pero sea así o no, desde luego siempre es una gran inspiración para muchas historias contadas en forma de televisión. Crímenes macabros, impensables fechorías y actos que conmocionan a pequeños pueblos o a países al completo son material de algunos de los títulos que hoy repasamos. Y es que si esta Semana Santa tienes tiempo libre y, en vez de viajar o salir a ver procesiones, te apetece ponerte una buena serie de televisión basada en hechos reales, tenemos la selección perfecta para ti.

Under the Bridge

Under the Bridge es la adaptación de un libro que, a su vez, se basa en un brutal asesinato real, el de de Reena Virk, una adolescente canadiense, descendiente de una familia india, que fue golpeada y ahogada por un grupo de jóvenes en 1997. Compuesta por ocho episodios, es una serie que maneja bien el misterio para mantener en tensión al espectador, a la vez que aborda temas como el bullying y la violencia entre adolescentes. Se trata de una historia que sacudió a Canadá y que aún genera reflexión.

Dónde verla: Disney+

The Staircase

Aunque la serie documental fue muy popular en su momento, su adaptación como ficción no hizo tanto ruido. Con Colin Firth y Toni Collette como protagonistas, The Staircase adapta el famoso caso de Michael Peterson, un novelista acusado de asesinar a su esposa Kathleen, encontrada muerta al pie de una escalera en su casa. Lo hace tomando como punto de partida el documental homónimo, aunque amplía lo ahí contado, no solo con los hechos de la investigación y el juicio, sino explorando también la intimidad del matrimonio y los secretos familiares.

Dónde verla: Max

Dr. Muerte

Joshua Jackson se mete en la piel de Christopher Duntsch, el neurocirujano protagonista de esta espeluznante historia real, quien dejó tras de sí un reguero de negligencias médicas, pacientes mutilados y muertos en el tiempo que duró su ejercicio profesional. No era simple incompetencia: fue detenido por reiterados intentos de asesinato. La serie muestra tanto los momentos quirúrgicos escalofriantes de Duntsch como el proceso legal para detenerle, revelando la cara más despiadada del sistema de salud privado de Estados Unidos.

Dónde verla: atresplayer

Candy y Love and Death

Curiosamente, Hollywood llevó a cabo con muy poca diferencia de tiempo dos series basadas en el mismo caso, uno muy atroz y muy sonado, el de Candy Montgomery. En Candy es Jessica Biel quien se mete en la piel de la famosa asesina, mientras que en Love and Death es Elizabeth Olsen quien lo hace, pero ambas ficciones retratan, con sus diferencias, los mismos hechos: Candy Montgomery mató a su vecina y amiga Betty Gore, a quien había conocido en la iglesia y quien era, además, esposa de su amante, Allan. Candy aseguró que la había matado en defensa propia, cuando esta la confrontó por su traición, pero la forma en que la había asesinado no cuadraba con su justificación. Candy había golpeado cuarenta y una veces a Betty con un hacha.

Dónde verla: Candy en Disney+ y Love and Death en Max

Home Before Dark

Basada en la historia real de la joven reportera Hilde Lysiak, Home Before Dark es una serie que mezcla drama familiar y thriller periodístico. La Hilde de la serie es una niña de nueve años criada en Brooklyn, que se muda con su familia a un pueblo costero donde antaño vivió su padre. Allí, comienza a investigar un caso de desaparición que todo el mundo en el pueblo preferiría ignorar. La serie equilibra su mirada infantil con el tono oscuro del caso, mostrando que la tenacidad y la búsqueda de la verdad, con vocación periodística, puede venir de cualquier sitio.

Dónde verla: Apple TV+

Burning Bush

Dirigida por la cienasta polaca Agnieszka Holland, Burning Bush se sumerge a lo largo de tres episodios en la historia y las consecuencias del acto protagonizado por Jan Palach, un joven estudiante que se prendió fuego en 1969, en protesta contra la ocupación soviética de Checoslovaquia que se había producido el año anterior. La serie otorga el protagonismo a Dagmar Burešová, la joven defensora de la familia de Palach en su litigio contra el gobierno comunista. A través de esta historia, se habla de cuestiones como la propaganda, la lucha por la memoria de un pueblo y la dignidad.

Dónde verla: Max

Oussekine

Miniserie francesa que rescató la historia del asesinato de Malik Oussekine, un estudiante universitario francés de origen argelino que fue brutalmente golpeado por la policía en el año 1986 durante una manifestación en París. La serie pone el foco en el dolor de la familia, a la par que retrata tensión política de la época y temas clave como el racismo sistémico y la impunidad institucional.

Dónde verla: Disney+

Un escándalo muy real

Y cerramos nuestra lista con una miniserie que recupera uno de los escándalos más sonados de la familia real británica: la entrevista que concedió el príncipe Andrés a la BBC en 2019, tras destaparse sus vínculos con el pedófilo Jeffrey Epstein, y que lejos de limpiar su imagen propició su expulsión como miembro de la casa real. Michael Sheen interpreta a Andrés, mientras que Ruth Wilson encarna a la periodista que le entrevistó.

Dónde verla: Max